"Di solito i lupi non attaccano in questo modo Bisogna essere certi che non sia un ibrido"

"Il problema non è il lupo in sé, ma l’ibridazione". Silvio Andreucci, presidente provinciale Federcaccia, fotografa la vicenda dell’attacco alla donna nei boschi tra Porcari e Montecarlo.

"Le specie si mescolano e ne viene fuori un canide selvatico meno timoroso dell’uomo. Perché paradossalmente i lupi hanno cancellato l’essere umano dalla memoria genetica, come era in passato quando l’esistenza di entrambi avveniva in luoghi distanti. Non conosciamo tutti i dettagli sull’animale che ha assalito la signora e il suo cane, ma potrebbe essere una spiegazione. Perché di solito da soli i lupi non attaccano in questa maniera. Comunque la questione dell’ibridazione esiste eccome. Andrebbe monitorata, quanto accaduto dovrebbe far riflettere. Una verifica ad esempio del numero dei capi, un censimento, anche se non sarebbe facile da eseguire. Inoltre – continua Andreucci – bisogna cominciare a pensare di catturarli ed analizzarne il dna per avere un quadro preciso".

Andreucci poi puntualizza: "E’ bene specificare che la caccia e il controllo sono realtà diverse. I cacciatori da sempre hanno collaborato e lo faranno anche in futuro per cercare di portare in dote le loro esperienze e le loro conoscenze in un settore che vivono in maniera umile e senza pretese, ma con tanta passione e rispetto della natura e dell’ecosistema in cui viviamo".

Ma.Ste.