Di nuovo chiusa la fontana Liggeri “Dall’amministrazione annuncio falso”

E’ di nuovo chiusa la fonte Liggeri a San Lorenzo a Vaccoli. Lo segnalano i consiglieri del Pd, Francesco Raspini e Gianni Giannini. “Avevano esultato dichiarando soddisfazione per il risultato, in particolare l’assessore Barsanti. Un lavoro di captazione di risorse idriche a gravità da una sorgente che nel tempo è sempre risultata gradita ai residenti della frazione sud, località il Borgo. Una apprezzabile iniziativa amministrativa – dichiarano Raspini e Giannini – se si fosse trattato di iniziativa per l’assunzione in carico totale da parte di Geal della naturale sorgente idrica e il Comune avesse messo a disposizione le risorse necessarie. Un intervento subito dichiarato provvisorio ma non di contenute spese, con manufatti in cemento, legno, e linea elettrica a gentile concessione di una casa di prossimità, per il trattamento di disinfezione per elettrolisi. Tutto questo comunque non risolutivo per l’obbiettivo datosi, ma che da agosto 2023 aveva fatto riassaggiare a 70 famiglie di S. Lorenzo a Vaccoli l’illusione di una acqua “naturale”, che negli anni precedenti era stata sospesa proprio per infiltrazioni inquinanti e più ripristinata per gli alti costi preventivati da Geal, necessari per gli adeguamenti strutturali ad una stabile messa a regime“.

“Solo l’intervento degli Enti preposti per gestire l’emergenza idrica 2023 (Autorità idrica toscana, Geal e Regione toscana, che ha finanziato con 30.000 euro i lavori di primo ripristino) ha permesso la riattivazione temporanea della sorgente fino al 31 dicembre 2023 – specificano i consiglieri del Pd –. Dal 1 gennaio 2024, l’erogazione di acqua dalla sorgente Liggeri è sospesa fino ad eventuale nuova emergenza idrica o in caso di decisione per la messa a regime “..previa opportuna valutazione tecnico-economica per eseguire ulteriori adeguamenti infrastrutturali”. La medesima condizione che aveva impedito la riattivazione negli anni passato! In attesa che le valutazioni tecnico -economiche di Geal possano risolversi positivamente, ci auguriamo che la continua passerella mediatica di questa Amministrazione – concludono – smetta di mistificare storia e realtà intestandosi meriti di grandi risultati, attraverso annunci fake“.