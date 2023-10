Di Lorenzo socio onorario del Lions Club Garfagnana

In occasione dell’apertura dell’annata lionistica 20232024 al Ciocco, ha suscitato entusiasmo ed apprezzamento la notizia che il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è divenuto socio onorario del Lions Club Garfagnana.

Il capitano del Napoli, già campione d’Europa con la Nazionale italiana, attraverso un video appositamente girato, ha sentitamente ringraziato il club, capitanato da Emilio Maggiore, e l’amico Carlo Puccini ed ha manifestato la volontà di poter incontrare presto dal vivo tutti i soci. Giovanni Di Lorenzo (nella foto Borghesi), esempio di disciplina sportiva e tenacia nel seguire i propri sogni, veicola importanti messaggi, soprattutto nei confronti dei giovani e questo lo allinea, è stato ribadito dal presidente Emilio Maggiore, agli obiettivi lionistici di modello virtuoso.

Insomma, una presenza importante e autorevole quella di Di Lorenzo all’interno del club; club che il prossimo anno festeggerà sessanta anni di vita. "Un viatico per il futuro - ha commentato ancora il presidente Maggiore - che consentirà di far conoscere le attività di questo club catalizzando, intorno ad un personaggio come Giovanni Di Lorenzo, nuovi consensi, garantendo un futuro fatto di nuove sfide e service sempre all’insegna del motto “we serve“".