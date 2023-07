Di Lorenzo show, che grande festa Grande folla per salutare il capitano

Piazza IV Novembre, in pieno centro di Ghivizzano, si riempie gradatamente di pubblico con molti giovani e soprattutto giovanissimi in arrivo fin dal pomeriggio, pronti alla migliore accoglienza da tributare al loro beniamino: il difensore del Napoli, da un anno anche capitano, e della Nazionale Italiana, Giovanni Di Lorenzo.

Al campione europeo e italiano nato e cresciuto a Ghivizzano è, infatti, dedicata la grande festa organizzata ieri sera dall’amministrazione comunale di Coreglia, guidata dal sindaco Marco Remaschi, in collaborazione con il Gruppo parrocchiale Ghivizzano, da sempre vicinissimo al calciatore, oltre che dal Ghiviborgo e dal Ghivizzano Calcio. In attesa dell’arrivo in piazza di Giovanni Di Lorenzo, Ghivizzano si trasforma in una sorta di spicchio della stadio “Maradona“ di Napoli, con le bandiere che sventolano, il suono dei tamburi che segnano il tempo e le centinaia di braccia alzate a scandirlo, i cartelloni esibiti nelle prime file e gli inni rappresentativi cantati a squarciagola da una variegata tifoseria calda al punto giusto.

Con la spinta di Decibel Bellini, speaker ufficiale del Napoli e Dj di altissimo livello, la folla intona: "Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli resta campione". Questo, un piccolo focus per raccontare l’atmosfera che si è respirata prima dell’arrivo di Giovanni Di Lorenzo sul palco, con una piazza che è letteralmente esplosa alla sua comparsa; maglietta bianca, medaglia da campione italiano orgogliosamente appesa al collo con il tricolore e sorriso aperto.

Tra gli applausi è stato accolto da un pubblico che inneggiava al Napoli, tanto che lui stesso si è mostrato sorpreso di tanta presenza di tifosi azzurri e del grande affetto da loro dimostrato anche in questa occasione. Una città dal grande calore umano che lo accolto da subito e fatto sentire considerato e apprezzato, ha raccontato Giovanni rispondendo alle domande del giornalista Paolo Lazzari che ha iniziato la sua conversazione ricordando la pesante analogia con il mitico capitano che portò il Napoli allo scudetto, Diego Armando Maradona.

"Sono orgoglioso di questa circostanza particolarissima veramente troppo bella - ha risposto Di Lorenzo - , ma per i napoletani, il Napoli e tutti gli appassionati di calcio, Maradona è e resterà sempre una leggenda, io sono il capitano adesso e la mia storia è di questo tempo". Grande emozione, poi, quando sul muro del Bar Sport è stato proiettato un video che ha ripercorso la storia sportiva di Giovanni Di Lorenzo e ha esaltato il suo ruolo di capitano, attraverso la descrizione delle sue doti umani, caratteriale e del suo talento calcistico.

Al sindaco Marco Remaschi, chiamato sul palco per i saluti, le ultime parole di ringraziamento alla società del Napoli per avere permesso la grande serata e l’in bocca al lupo a Giovanni per la prossima stagione che lo vedrà sicuramente, ha sottolineato, ancora una volta farsi onore come merita e riempire di orgoglio i suoi sostenitori e gli affetti che lo circondano da sempre. Giovanni Di Lorenzo ha salutato tutti con grande calore, dichiarando di essere in partenza per Dimaro, dove fino al 25 luglio sarà in ritiro con i suoi compagni.

Fiorella Corti