Di Lorenzo inaugurerà il “Carraia“. Annuncio ufficiale di Remaschi: "Sarà una festa per tutta la Valle"

Sono diverse le buone notizie in arrivo direttamente dallo Stadio comunale Carraia di Ghivizzano, nel comune di Coreglia Antelminelli, "casa" della società sportiva Ghiviborgo Vds del mister Nico Lelli, che milita nel campionato di calcio di Serie D, Girone E.

Mentre procedono a ritmo serrato le ultime opere di completamento della struttura sportiva arriva infatti, l’annuncio auspicato da molti e atteso da tanti, ufficializzato direttamente dal sindaco di Coreglia Marco Remaschi.

"Celebreremo l’inaugurazione del nostro Stadio con la partecipazione del grande campione azzurro, campione italiano e capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo" Il primo cittadino di Coreglia Antelminelli fa, poi, il punto sul cantiere ancora aperto e in fase di completamento dei lavori. "È attualmente in corso la realizzazione della copertura per dotare il territorio di un impianto sportivo moderno, all’avanguardia, capace di diventare un polo calcistico a tutto tondo - spiega- . Un luogo di riferimento per tanti sportivi, a partire dalle prime squadre, a quelle dei più piccoli che militano nei vari campionati di categoria, fino ad arrivare ai piccolissimi. Un incentivo in più per instradarli nel mondo del calcio. La struttura della copertura, costruita in lamellare di legno, è, tra l’altro, perfettamente inserita anche dal punto di vista architettonico nell’ambiente naturalistico circostante".

"Prossimamente – prosegue Marco Remaschi entrando nei dettagli – potremo così procedere con l’inaugurazione che vedrà la presenza anche della Regione Toscana, con il suo presidente Eugenio Giani, e del nostro grande campione Giovanni Di Lorenzo".

"Sarà una festa per l’intera Valle. I lavori alla copertura sono stati finanziati con risorse del Pnrr, ponendo l’accento su come la riqualificazione del territorio, a Coreglia, passi anche dalla valorizzazione dello sport. Stiamo inoltre concludendo un contenzioso che durava da anni e ricevuto in eredità dalla precedente amministrazione – conclude Remaschi -. Anche per questo, l’intensità del clima festivo che respireremo nella prossima primavera sarà esaltante; stiamo organizzando anche l’intitolazione dello stadio a "Elso e Rolando Bellandi", due anime storiche di Ghivizzano".

Fio. Co.