Di fronte alla distruzione e al caos della guerra chi sta meglio porge una mano a chi soffre

In questo ultimo anno abbiamo toccato con mano quanto sia importante la cooperazione e la solidarietà tra i popoli. Alla luce delle recenti vicende di guerra che hanno coinvolto l’Europa, in particolare i popoli ucraino e russo, tutti noi abbiamo rivalutato il significato della pace e dell’unione fra le genti. Noi siamo fra quelle generazioni fortunate che non hanno conosciuto direttamente i traumi delle grandi guerre e che ne hanno sempre sentito parlare come un racconto dei nonni o addirittura bisnonni: non ci siamo mai resi conto fino in fondo di come sia una guerra, di che cosa significhi la distruzione materiale ed umana che essa comporta. D’altro canto sembra proprio che l’uomo non impari niente dalla storia passata, perché di guerre ce ne sono state tantissime, ogni volta sempre più distruttive e, invece di lavorare in direzione della pace e dell’amore reciproco, l’Umanità si è data da fare per trovare nuovi e più violenti sistemi di combattimento.

Non è una novità dire che alcuni Stati oggi reggono la loro economia proprio sull’industria delle armi e che quindi siano fortemente interessati al fatto che nel mondo, da una parte o dall’altra, ci siano guerre. La lobby delle armi è potentissima e regge le sorti del mondo stesso. Nonostante ciò, per fortuna, emerge in queste situazioni di conflitto anche la parte “buona” dell’essere umano, lo spirito caritatevole, solidale, amoroso.

Di fronte allo sterminio, alla distruzione, al caos della guerra, quelli che stanno meglio porgono una mano a chi soffre e non ha più niente: accogliamo la gente in fuga, inviamo aiuti umanitari, facciamo sentire la nostra vicinanza anche solo con una trasmissione televisiva nella loro lingua o esponendo una bandiera alla finestra. Anche questo è l’AMORE.