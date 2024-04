Deve scontare 4 mesi. Arrestato dalla Polizia

La Polizia ha arrestato un senegalese di 42 anni condannato per la violazione della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare. I poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della Questura hanno rintracciato e condotto in carcere l’uomo, destinatario di ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Lucca a seguito di condanna per la violazione della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, disposta dal Gip. I fatti risalgono al gennaio 2020, quando la Volante, chiamata dagli stessi familiari, intervenne per allontanare lo straniero dall’appartamento.

Giovedì scorso, personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura, nel corso di verifiche per valutazioni amministrative, l’aveva rintracciato alla periferia di Lucca. Era già noto agli operatori, gravato da condanne per resistenza a pubblico ufficiale, reati in materia di codice della Strada e di tutela della proprietà intellettuale, oltre che per il reato suddetto per il quale doveva scontare mesi 4 di reclusione. L’uomo è stato accompagnato dagli agenti in carcere.