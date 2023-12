Desco, ultimi tre giorni. Olio e vino in passerella

Secondo e ultimo weekend con Il Desco, la mostra mercato dedicata ai prodotti enogastronomici di qualità per gli amanti e gli appassionati della cultura food nella splendida cornice dei chiostri del Real Collegio. Alla manifestazione, organizzata dalla Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest, – a ingresso libero – in programma da oggi fino a domenica 10, con orario continuato dalle 10 fino alle 20, sono presenti 56 espositori e un ricco programma di eventi. Negli stand le eccellenze enogastronomiche dei territori della Toscana Nord-Ovest, Lucca, Massa-Carrara e Pisa, un’ampia e variegata offerta di prodotti espressione della tradizione e della tipicità dei territori di provenienza, tutti selezionati in base a criteri di genuinità e qualità: pasta e prodotti da forno, vino e birre artigianali, formaggi e salumi, dolci e pasticceria, cereali e legumi, olio e condimenti, confetture, miele, salse, sughi e conserve, caffè, cioccolato e liquori.

Un ricco calendario di appuntamenti per questo secondo fine settimana, dalle degustazioni guidate di vino e olio, formaggio, castagne ed altro, agli showcooking, dalle conversazioni ai laboratori per bimbi, tutti caratterizzati da un unico comune denominatore il cibo e alla sua cultura.

Ci sarà anche il fumettista Bigo, che durante l’evento presenterà la tela dedicata a Puccini e il cibo. Un’opera raffigura Giacomo Puccini in abito elegante con la bombetta in testa e un buccellato sottobraccio. La tela sarà scoperta in anteprima a Il Desco, domenica, alle 17.30.Poi spazio al showcooking sulla cucina gluten free. La chef creativa Federica Continanza, particolarmente sensibile alla problematica delle intolleranze alimentari, preparerà due piatti in totale assenza di glutine. Anche l’olio Evo sarà protagonista con le Masterclass che si terranno nei giorni 8, 9 e 10 dicembre. Un assaggiatore professionista condurrà l’esperienza sensoriale per il riconoscimento del fruttato, dell’amaro e del piccante. Anche i più piccoli avranno la possibilità di dar sfogo alla loro fantasia, creando disegni con l’utilizzo di colori naturali. Per gli amanti del vino sono in programma le Masterclass della Doc Terre di Pisa. Protagonisti i grandi vini dolci con una selezione di etichette di livello internazionale e gli champagne di maison condotte al femminile.