Deroghe sui rumori Confesercenti chiede che si torni al dialogo Il comitato attacca

"Crediamo che temi come la tassa di soggiorno o l’ultima deroga ai limiti di emissioni acustiche nella ‘zona arancione’ nel centro storico debbano prevedere un dialogo costante con le associazioni di categoria che non sono certo la controparte di Palazzo Orsetti. Purtroppo dobbiamo registrare ultimamente una mancanza di concertazione su questioni che vedono le attività commerciali come soggetti più che interessati".

Così Confesercenti Toscana Nord sulla vicenda delle deroghe ai rumori in centro storico decise dall’amministrazione Pardini e sulle quali già Confcommercio aveva manifestato perplessità per il mancato coinvolgimento. "Ci auguriamo – prosegue la nota di Confesercenti – che si riapra la strada del dialogo come era stato fatto nelle prime settimane dall’insediamento della nuova giunta Pardini. Crediamo che questo provvedimento doveva essere inserito in un riordino più ampio del regolamento dei pubblici esercizi nel centro storico e non solo. Regolamento che a nostro avviso ha bisogno sicuramente di un aggiornamento in alcun aspetti. Poteva essere l’occasione giusta, quella delle deroghe, per fare un ragionamento più complessivo ascoltando proprio le associazioni di categoria. Pensiamo ad esempio alla questione della rimozione di sedie e tavoli dopo l’orario di chiusura, regola che crediamo debba essere eliminata vista l’impossibilità per molte attività del centro storico di applicarla". Confesercenti ricorda infine che sono tante le questioni ancora aperte che riguardano il mondo del commercio.

La nuova ordinanza comunale non va invece per niente giù al Comitato Vivere il Centro Storico che contesta duramente la scelta dell’amministrazione Pardini. "Strabiliante!!! Stupefacente! Mai visto prima! Ci sarebbe un altro milione di maniere per descrivere l’ordinanza 39 del 1 marzo 2023 – si legge in una nota del comitato – ma per ragioni di spazio ci fermiamo qui. Questo provvedimento fornisce l’atto di indirizzo per tre manifestazioni già realizzate precisando che lo stesso vale solo per il 2023 e quindi non è detto che l’anno prossimo possa ripetersi".

"Si tratta delle manifestazioni del Carnevale alcune delle quali hanno messo a ferro e fuoco il Centro Storico fino a tarda notte". Secondo Vivere il Centro Storico, se l’amministrazione precedente aveva fornito delle linee di indirizzo per le manifestazioni in centro, l’attuale "ha inteso opportuno modificare e forse qualcuno si è accorto che, nei paesi civili, per fare le cose bisogna seguire le regole scritte. In pratica non si tratta di un documento di programma, bensì, riferendosi a fatti passati, assomiglia a qualcosa di simile ad una sanatoria".