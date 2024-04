“Deroghe da sapere in tempo utile“

Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici, interviene il comitato Vivere il centro storico. "Negli ultimi tempi ci risultava difficile, se non impossibile, ottenere un’esauriente documentazione relativa alle autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per gli eventi musicali che si tengono in centro storico - si legge in una nota - . Il problema consisteva nel fatto che, a quanto sembra, le richieste di autorizzazioni in deroga, invece che 30 giorni prima dell’evento come da regole procedimentali, vengono presentate pochi giorni prima dello stesso e quindi gli uffici, a detta loro, non avevano il tempo di evadere le richieste del Comitato come la legge prevede. Dopo diversi tira e molla con gli uffici comunali competenti, al fine di dirimere l’incresciosa situazione, il comitato Vivere il Centro Storico si è rivolto alla Regione chiedendo il loro intervento. La risposta della Regione è stata inequivocabile - conclude la nota - : i cittadini hanno diritto di verificare in tempo utile la documentazione relativa alla deroga rilasciata tramite l’elenco pubblicato online sul sito del Comune di Lucca ed un link di collegamento al provvedimento autorizzativo. Consapevoli del fatto che le leggi vanno applicate e non interpretate, ci auguriamo che da ora in poi non ci siano più questi problemi e che i cittadini siano in grado di sapere se quello che accade sotto le finestre della loro casa è autorizzato oppure no".