Depotenziamento alla scuola Villa, interviene Fdi

Arriva in Regione la questione del depotenziamento della scuola primaria di Bagni di Lucca, con una mozione presentata dal capo gruppo di Forza Italia in consiglio regionale Marco Stella. "A breve - sottolinea Stella - presso la scuola primaria di Bagni di Lucca Villa, si passerà al regime delle multiclassi e verranno accorpate la prima classe con la quinta e la terza con la quarta. In pratica, solo la seconda elementare sembra essersi per il momento salvata, perché il numero di studenti le permette ancora di rimanere autonoma, mentre le altre quattro saranno separate la mattina e unite nel pomeriggio per svolgere attività come arte, religione, musica ed educazione fisica".

Stella e il consigliere comunale Claudio Gemignani fanno presente che la maggioranza dei genitori coinvolti "è contraria al sistema della multiclasse, perché ritengono che questo sistema non sia adatto per un plesso importante come quello di Bagni di Lucca, e per questo hanno già avviato una petizione con raccolta di firme". Per questo, nella mozione, Stella chiede che la Regione Toscana si adoperi, attraverso gli Enti competenti, perché questo depotenziamento non sia il primo passo verso una chiusura definitiva, e valuti la possibilità di convertirla in scuola montana, permettendole di godere delle condizioni amministrative, didattiche ed organizzative proprie dei territori montani, anche in termini di numero minimo di 10 alunni. Sull’argomento interviene anche Annamaria Frigo, consigliere comunale di FDI: "La Competenza sull’organizzazione scolastica è Provinciale e Regionale, - afferma - ma le scelte politiche di un Sindaco e della sua Giunta possono influenzare le scelte di un dirigente scolastico sul territorio. A questo punto, normale chiedersi se la decisione di puntare sulla Scuola della Scesta, sia stata sostenibile per il territorio e non abbia portato ripercussioni sulle iscrizioni del capoluogo".

Marco Nicoli