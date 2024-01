Denunciato un 27enne per droga e molestie. Scatta il “Daspo urbano“

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino srilankese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Per lui anche un “Daspo urbano“ del Questore. Tutto è iniziato da una segnalazione sulla linea del 112 alle 2 di notte del 14 gennaio. Le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute in un noto bar in Viale Europa a Lucca per la presenza di una persona che molestava gli avventori. Sul posto le Volanti hanno identificato il soggetto, un cittadino srilankese di 27 anni con precedenti per spaccio, in evidente stato di alterazione dovuto presumibilmente all’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Per questo è stato sanzionato per manifesta ubriachezza e, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 7 dosi di hashish per le quali è stato denunciato. Per i fatti accaduti nei pressi di un esercizio commerciale rientrante tra quelli del Decreto Sicurezza nr. 14/2017 è stato poi colpito dal “Daspo urbano“ del Questore di Lucca. Per i prossimi 4 anni il 27enne non potrà fare accesso a quell’esercizio commerciale e ogni violazione sarà sanzionata penalmente con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro.