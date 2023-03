Denunciati in quattro Rubano ”Gratta e Vinci“ e incassano i vincenti

I carabinieri di Castelnuovo Garfagnana hanno denunciato un 30enne di origine balcanica, residente a Firenze, come uno dei responsabili del furto messo a segno lo scorso 28 dicembre in una tabaccheria di Piazza al Serchio.

In quella occasione i ladri avevano ripulito l’espositore dei tabacchi, rubando poi anche un discreto numero di tagliandi del ”Gratta e Vinci“ per un valore di diverse migliaia di euro.

La banda si era dileguata e aveva fatto perdere le proprie tracce, ma il bottino (costituto appunto dai ”Gratta e Vinci“ risultati vincenti) era stato spartito e divesi tagliandi sono stati incassati, sebbena, per non destare sospetti, in ricevitorie al di fuori della provincia di Lucca.

A quanto ricostruito dai carabinieri di Castelnuovo Garfagnana, la somma intascata dalla banda di ladri è senz’altro superiore ai 6.500 euro, ma potrebbe essere anche di un’entità maggiore.

Altre tre persone di età compresa tra i 24 ed i 30 anni, originari della ex Jugoslavia e residenti a Firenze, sono state denunciate per ricettazione.

Sono stati loro infatti a incassare i premi vinti coi ‘grattini‘ rubati, riscuotendoli in ricevitorie di Firenze, ma anche sul litorale adriatico.