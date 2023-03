Delegazione Uruguay ricevuta in Prefettura Si parla di cartiere

Il Prefetto Francesco Esposito, ha ricevuto ieri a Palazzo Ducale il Sottosegretario del Ministero dei Trasporti dell’Uruguay Juan Josè Olaizola e l’Ambasciatore in Italia dottor Ricardo Varela, in occasione della loro visita alla Cartiera Lucart a Borgo a Mozzano. Durante il colloquio con la delegazione, costituita anche dal ministro consigliere, Imelda Svolcic, dal Presidente Administracion Nacional de Puertos, Juan Curbelo e dal Console dell’Uruguay a Livorno, Silvio Fancellu, sono stati toccati temi di interesse comune: l’Uruguay, infatti, esporta cellulosa per il distretto dell’industria cartaria della lucchesia.