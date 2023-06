Del Monte Ristorazione giovedì c’è l’open day dalle 9.30 fino alle 12

Un’intera mattinata per toccare con mano la qualità firmata Del Monte Ristorazione, da sempre attenta a garantire il piacere di un piatto sano sulle tavole delle mense scolastiche, aziendali e sanitarie. È questa l’occasione che la società, che fa parte del Gruppo Giannecchini, intende promuovere attraverso uno speciale Open Day, giovedì 22 giugno dalle 9.30 alle 12, quando aprirà le porte della sua sede in via di Tiglio 1697 a San Filippo, per offrire ai partecipanti un momento di condivisione.