Del Carlo, tra endorsement e critiche

Questione di loghi, simboli e loro paternità fanno discutere a Capannori. Con l’avvicinarsi delle elezioni Amministrative, aumentano anche le polemiche. Ne forniscono notizia Francesco Palmieri, + Europa e Francesco Colucci, Riformisti che in una nota affermano: "Iinizia male la candidatura Del Chiaro. Abbiamo letto con stupore che fra gli sponsor c’è la lista +Capannori. Lista e simbolo sono, a termini di legge, proprietà del presentatore ufficiale della lista che era ed è un rappresentante di +Europa, il partito di Emma Bonino, da cui nacque cinque anni fa la lista. Una Lista civica realizzata da + Europa, dai Riformisti e da un gruppo di cittadini indipendenti legati all’assessore uscente Francesconi, anch’egli indipendente. Proprio per tutelarne il nome e il simbolo, la presentazione della lista fu fatta da un dirigente del partito +Europa, dal cui nome e colori deriva il simbolo di +Capannori".

"Nei cinque anni trascorsi + Europa e i Riformisti si sono dissociati dalla gestione amministrativa di Menesini - prosegue -, rompendo ogni rapporto con la maggioranza del Comune. I consiglieri eletti nella lista di + Capannori sono invece rimasti nella maggioranza, mantenendo come Gruppo il nome della lista. Il simbolo +Capannori e il nome della lista sono di proprietà di +Europa, che non ha concordato nessuna candidatura a sindaco del signor Del Chiaro. Invitiamo cortesemente, ma decisamente, a non utilizzare più impropriamente il nome e il simbolo di +Capannori".

Del Chiaro incassa invece l’endorsement dei LibDem europei, il movimento centrista presieduto a livello nazionale da Andrea Marcucci.

"Giordano Del Chiaro è il candidato giusto per Capannori, il suo percorso amministrativo e politico e’ in sintonia con le nostre idee - si legge in una nota – apprezziamo anche la volontà di creare una larga alleanza, valorizzando i contributi che possono venire dall’area liberaldemocratica. Il traguardo è quello di una Capannori sempre più inclusiva, innovativa, verde".