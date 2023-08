Degrado nei parchi gioco, fioccano le proteste

Parchi gioco, ancora segnalazioni di degrado dal territorio. Alcuni genitori lamentano ancora degrado e giochi pericolosi al parco gioco "Ilio Micheloni" vicino ai laghetti di Lammari. "Nelle ultime settimane qualche cosa, ma poco, è stato fatto per rimuovere alcuni punti pericolosi – segnalano un gruppo di mamme, papà e nonni che frequentano la zona – ma restano ancora: fili di ferro scoperti, pali pericolanti, puntelli di ferro che anni addietro tenevano alcune reti di delimitazione. Malgrado le numerose segnalazioni, restano ancora dei materiali e buche nel terreno sulle quali si può inciampare con il rischio di farsi male". Dalla parte opposta del territorio, nella zona sud, arrivano segnalazioni sul degrado per parco giochi di Guamo, di fronte alla chiesa, in piazza "Guami". "Sono state messe le telecamere – sottolineano alcuni anziani che frequentano il parco – e di questo siamo davvero soddisfatti, ma sono stati tolti i cassonetti per la raccolta differenziata che erano stati messi dopo tante richieste. Adesso a servire tutta l’area c’è di nuovo un solo piccolo cestino, di nuovo sempre strapieno, con spazzatura quindi lasciata alla base e che il vento spinge ovunque e di nuovo quindi cartacce e plastiche si diffondono in ogni dove, intorno anche ai giochi utilizzati dai bimbi piccoli. Perché siamo tornati indietro?"