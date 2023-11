"Degrado e spaccio allo scalo merci"

Luca Bianchi, consigliere comunale di Noi Badia e Marginone e segretario comunale di Forza Italia, ha segnalato un uovo episodio di degrado.

"Da molti giorni io stesso e tanti cittadini hanno rilevato la presenza fissa di un’auto con targa straniera posizionata nella strada dello scalo merci della stazione di Altopascio, parallela a via Torino e a pochi metri dalla via Romana. L’auto è l’abitazione di un personaggio che usa l’area per tutti i suoi bisogni quotidiani, sia corporali che di alimentazione, creando una serie di disagi sia per chi abita vicino che per chi percorre la via Romana, che, è superfluo ricordarlo, è anche la via Francigena, percorsa da qualche pellegrino".

"Altro aspetto particolare è legato alla attività che questo personaggio potrebbe svolgere - prosegue -. Senza avanzare ipotesi fantasiose, sembra che ci possa essere uno spaccio di droga. Naturalmente per questo aspetto, non avendo riscontri diretti, ma solo insistenti voci, rimando alle competenti autorità l’accertamento di quanto accade effettivamente allo scalo merci di Altopascio, ma a me basta l’indignazione che provoca vedere il degrado di questa area".

"Mi auguro che tutto questo venga rimosso quanto prima e si restituisca dignità all’area" conclude Bianchi.