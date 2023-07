“Degrado e discariche“ Da Chiatri a Stabbiano segnalazioni e proteste

A Monti di Chiatri, località “Il sarto,” la strada che prosegue dopo quella asfaltata non è stata manutenuta dagli operatori. Alla domanda degli abitanti perché non lo abbiano fatto, la risposta è stata che non ne hanno avuta disposizione. La strada, che conduce presso un’abitazione e nelle selve circostanti, andrà quindi sempre più nel degrado. Inoltre, i cultori della moto cross, contravvenendo alle disposizioni di legge, si avventurano nei boschi e nelle zone coltivate come gli oliveti, creando non pochi danni.

A Stabbiano, in località “Saettella”, nella via denominata “Dell’amore”, si è tornati a farvi una discarica. E dire che, non molto tempo fa, a seguito dell’abbattimento di alberi in eccesso, la precedente discarica, che lì insisteva da anni, era stata rimossa. Di fronte all’imbocco della suddetta via, al margine della carrozzabile, si trova un grosso pino, quasi secco e piegato verso terra che, con le piogge, potrebbe precipitare. Il retro della chiesa di Chiatri, rivolto verso villa Puccini, era stato risanato anche per mettere in sicurezza canonica e camposanto che rischiavano di franare. Ma la vegetazione è tornata ad avvolgere il pendio in maniera consistente. Gli abitanti sono preoccupati, temono un nuovo degrado. Non bastasse l’asfalto della strada che, da Farneta conduce a Chiatri, mostra sui bordi segni di cedimento. Un sopralluogo di chi di dovere non sarebbe male.

Vincenzo Pardini