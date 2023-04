Declino demografico In cinque anni sono scomparsi 2.647 residenti

In cinque anni i residenti nella provincia di Lucca sono calati di 2.647 unità passando dai 383.477 del primo gennaio 2019 ai 380.830 del primo gennaio scorso. Come se tutti gli attuali residenti nei quattro comuni di Careggine, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora e Vagli Sotto fossero scomparsi. Nel dettaglio la flessione più marcata è stata quella delle femmine passate da 198.133 a 196.165 (meno 1.968 unità) mentre i maschi sono calati soltanto da 185.344 a 184.665 (meno 679 unità).

Sono alcuni dei dati diffusi dall’Istat alla vigilia di Pasqua. La riduzione della popolazione residente appare abbastanza uniforme su tutto il territorio provinciale salvo alcune eccezioni. Sono infatti soltanto cinque i comuni, rispetto ai 33 totali, che hanno registrato un aumento dei residenti in cinque anni. Altopascio sale di 267 unità (205 uomini e 62 donne in più) segnando un più 1,72 per cento; Camaiore di 172 unità (117 uomini e 55 donne in più) con un più 0,54 per cento; Capannori sale di 804 unità (410 uomini e 394 donne in più) dunque il valore percentualmente più alto con 1,77 per cento; Lucca sale di 332 unità (per effetto dell’aumento della popolazione maschile di 358 unità e nonostante una flessione del numero delle donne di 26 unità) con un più 0,38 per cento. Anche Massarosa registra un aumento limitato a 36 unità, in realtà si contano 82 uomini in più ma anche 46 donne in meno, dunque un più 0,17 per cento. Un altro segno più si trova nel comune di Viareggio ma i 172 uomini in più sono battuti dalle 195 donne in meno, così il bilancio si chiude con un meno 23 unità in cinque anni, che significa comunque il sostanziale pareggio visto il calo dello 0,04 per cento.

Sul versante opposto sono da segnalare i pesanti cali percentuali registrati nei comuni di Fabbriche di Vergemoli con meno 12,15 per cento (da 815 a 716 residenti), Pieve Fosciana con meno 10,03 per cento (da 2.482 a 2.233 residenti), Minucciano con meno 9,7 per cento (da 1.999 a 1.805 residenti), Vagli Sotto con meno 8,45 per cento (da 911 a 834 residenti) e Piazza al Serchio con meno 7,77 per cento (da 2.278 a 2.101 residenti).

In provincia di Lucca abbiamo avuto nel 2022 un tasso di natalità di 5,4 nati ogni mille abitanti a fronte della media regionale di 5,9 e nazionale di 6,7. Per contro abbiamo avuto un tasso di mortalità di 13,4 decessi ogni mille residenti identico al tasso regionale ma superiore rispetto ai 12,1 decessi ogni mille abitanti del dato nazionale. Il tasso di crescita naturale segna dunque meno 8,0 ogni mille abitanti. Abbiamo un tasso migratorio interno di 2,2 ogni mille abitanti a fronte della media toscana di 1,4 ed estero di 3,8 a fronte di una media toscana di 5,3 che portano a un tasso migratorio totale di 3,7 ogni mille abitanti rispetto alla media toscana di 4,2.

La speranza di vita alla nascita nel 2022 è stimata in 81,3 anni (più 0,1) in Toscana e in 80,5 anni (più 0,2) a livello nazionale per gli uomini, stabile invece a 85 anni in Toscana e a 84,8 anni a livello nazionale per le donne. Insomma per gli uomini si evidenzia, rispetto al 2021, un recupero quantificabile fra uno e due mesi e mezzo di vita in più. Per le donne, invece, il valore della speranza di vita alla nascita rimane invariato.

Paolo Mandoli