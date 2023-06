Declinazioni d’eleganza al Museo Fashion Week entra a Palazzo Mansi

Tempo di Fashion Weekend anche ai Musei nazionali di Lucca con originali “Declinazioni d’eleganza“. Domani alle 12 ma anche alle 14, 16 e 18 visite tematiche a Palazzo Mansi a cura della dottoressa Silvia Pinna, storica, dell’arte, specializzata in storia del costume e della moda: “Il personaggio Garzoni“ illustrerà i meravigliosi costumi appartenuti a Paolo Ludovico Garzoni, gonfaloniere onorario presso la corte di Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone.

In più spazio al “Made in Italy al femminile“, un viaggio nell’eccellenza delle sartorie italiane dalla Belle Epoque degli anni Venti del Novecento, attraverso capi iconici di ukn guardaroba femminile alla moda. L’ingresso è compreso nel biglietto del museo. Sabato invece alle ore 17.30 sempre a Palazzo Mansi conferenza della professoressa Bruna Niccoli, docente di storia del costume e della moda, “Arte e moda nella città della seta“, un approfondimento sulle collezioni tessili del museo, introduce Luisa Berretti, direttore dei Musei Nazionali Lucca. Ingresso gratuito. Sia domani che sabato, in occasione appunto di Fashion Weekend, sarà straordinariamente aperto al pubblico, a partire dalle 15 e fino alle 18, il laboratorio di tessitura rustica “Maria Niemack“ con visite dimostrative ai telai antichi, in collaborazione con l’Associazione Tessiture lucchesi Aps. L’ingresso è compreso nel biglietto del museo. “Si tratta di un’iniziativa volta a valorizzare la ricca collezione di costumi antichi depositata dal Comune di Lucca al Museo nazionale di Palazzo Mansi – spiega Luisa Berretti, direttore dei Musei Nazionali di Lucca –, a completare la raccolta dei tessili del museo, che parte addirittura dall’età copta“. Un’occasione ghiotta da non perdere.

Come quella di “Mirea- Donne da ammirare-Le sigaraie di Lucca. Un pezzo di cuore“, sempre legata a Lucca Fashion Week. Domani sera alle 19 nel sotterraneo del Baluardo San Martino si svolgerà un’iniziativa aperta al pubblico a ingresso gratuito con l’avvocato Roberta Caragnano, la direttrice creativa Daniela Puccini. Nell’occasione Claudia Salas Lazzari presenterà una nuova linea di bijoux artigianali e made in Italy mentre Ilaria Sabbatini (Università di Palermo), parlerà del cuore, simbolo di amore e speranza a cui si affidavano le sigaraie lucchesi. A rappresentare il vissuto delle antiche sigaraie sarà anche la scrittrice Simonetta Simonetti.