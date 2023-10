“De-Scritti d’autore“, per le eccellenze del territorio

Torna, e lo fa nella sua veste autunnale, “De-scritti d’autore”, la rassegna letteraria organizzata dall’amministrazione comunale che mira a promuovere e a valorizzare gli autori locali.

In programma quattro giovedì culturali (2, 9, 16 e 23 novembre) per valorizzare e mettere al centro la cultura del territorio.

“Siamo molto felici di proporre ancora una volta questa piccola ma importante rassegna che vuole mettere al centro i talenti del nostro territorio – dice Alessio Minicozzi, assessore alla cultura -. Fare e promuovere la cultura è una delle priorità assolute della nostra amministrazione e dare un palcoscenico ai nostri autori e artisti locali è una cosa veramente preziosa, diamo loro modo di promuovere i loro lavori e le loro esperienze e, allo stesso tempo, la rassegna permette ai cittadini e non solo di scoprire cose nuove e interessanti che nascono e appartengono proprio alla nostra cittadina”.

La rassegna prende il via giovedì 2 novembre, alle 21, con Stefano Lotumolo che presenta “Inspired by the people”, il progetto che lo ha portato a girare in varie parti del mondo, sempre alla ricerca dell’umanità, della pace e delle soluzioni per combattere i cambiamenti climatici.

Stefano Lotumolo, fotografo e artista a tutto tondo, vincitore di svariati premi tra cui il Travel Award (tema Travel Photography) 2023, è spesso in giro per il mondo per ispirarsi e ispirare: non a caso, Inspired by the people è il nome del suo ultimo progetto.

Tutti gli incontri si terranno in Sala Mediateca (piazza Ospitalieri). L’ingresso è libero e gratuito.