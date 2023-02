Date per "Via Vinaria", sono due i week-end in ballottaggio

Ammirare da vicino le fattorie come fossero monumenti e degustare i prodotti. Dopo la sospensione del 2021 a causa della pandemia e la ripartenza del 2022, prosegue la manifestazione "Via Vinaria" a Montecarlo, una specie di prologo alla festa dedicata a Bacco prevista tra fine agosto e settembre 2023. Le date dovrebbero essere le solite, in ballottaggio tra 13 e 14 maggio e tra sabato 20 e domenica 21. Un’iniziativa che coinvolgerà il paesino collinare tra Lucchesia e Valdinievole, che ha sempre avuto ottimo successo, grazie anche al fatto che si svolge in primavera, con temperature gradevoli e voglia di stare all’aria aperta.

Tra l’altro, sotto certi aspetti, ha inglobato l’altro evento a tema, "Cantine aperte" e in effetti sarà proprio così. Il turista enogastronomico avrà il suo bicchiere personale per degustare dove vuole, nelle varie attività, i rossi e i bianchi doc locali con possibilità di visita alle cantine e alle fattorie dalle 14 alle 19. Tredici le aziende che hanno partecipato all’edizione post pandemia del 2022. Prevista la navetta wine bus, sempre molto apprezzata poiché evita di fare ricorso alle auto. Il kit da degustazione l’anno passato costava 18 euro. Dovrebbe rimanere invariato. L’organizzazione è in collaborazione con la Pro Loco. Una kermesse che richiama ogni volta diversi turisti e non solo gli esperti del settore.

M.S.