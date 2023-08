Danni da neve Ecco i rimborsi

L’Assessore alla Protezione Civile del comune di Barga Pietro Onesti rende noto che i soggetti danneggiati dagli eventi nevosi del Dicembre 2020 – Gennaio 2021, in attuazione dell’ OCDPC n. 10132023 – "Criteri direttivi per la determinazione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili", possono presentare entro il 10 settembre 2023 al Comune di Barga, apposita domanda di contributo , utilizzando la modulistica scaricabile da link sottostante. La domanda dovrà pervenire al Comune di Barga, Ufficio Protocollo, entro giovedì 10 Settembre 2023 (se consegnata a mano la scadenza viene anticipata all’ 8 Settembre 2023) Per informazioni è possibile telefonare all’ufficio tecnico – Tel. 0583724755