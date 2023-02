D’Ambrosio vice presidente della conferenza zonale Asl

La sindaca Sara D’Ambrosio nominata vice presidente della Conferenza Zonale integrata della Piana di Lucca composta dai sindaci della Piana e dai referenti dell’Azienda Usl Toscana nord-ovest. E’ la prima volta che il comune di Altopascio ottiene questo ruolo.

"Ringrazio per la fiducia i miei colleghi - commenta D’Ambrosio – personalmente e come sindaco di Altopascio è per noi è molto significativo ricoprire questo incarico perché ci permette di far sentire ancora di più la nostra voce e la voce della nostra comunità, puntando sempre più sulla capacità di collaborare e di fare rete. Nelle vesti di vicepresidente, insieme al presidente Pardini, ho l’obiettivo di rappresentare tutti. Abbiamo infatti importanti sfide da vincere di concerto all’azienda sanitaria. Nel post-pandemia, infatti, le esigenze sono cambiate: è necessario e imprescindibile innescare un meccanismo capace di intercettare rapidamente i bisogni dei cittadini e per farlo serve una medicina territoriale capillare, vicina, di prossimità. Un cuscinetto nei confronti dei presidi ospedalieri – conclude D’Ambrosio, - per fornire sempre più servizi ed essere sempre più a contatto con le reali esigenze della cittadinanza, per risolvere le criticità, trovare soluzioni rapide, offrire sostegno, cura e supporto nel breve, medio e lungo periodo. Alla base di tutto c’è sempre la necessità di dare risposte ai cittadini, a partire proprio da chi è più fragile: su questo tema la conferenza zonale avrà la possibilità di giocare un ruolo centrale nei prossimi mesi".

Ma.Ste.