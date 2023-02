D’Ambrosio: "Finalmente si ragiona su una base concreta"

Mentre prosegue l’iter per declassare da provinciale a comunale il tratto della via Romea in corrispondenza

con il centro altopascese (come da noi anticipato dopo

il consiglio straordinario del 28 gennaio scorso), per consentire al Municipio del Tau di avere maggiore libertà di manovra, il presidente della Provincia Luca Menesini

ha posto l’accento anche

sul dato politico.

"Il Protocollo di intesa dimostra la piena unità di intenti tra tutte le istituzioni necessarie per operare: Regione, Provincia e Comune. Aggiungo - ha dichiarato il numero uno di Palazzo

Ducale - che il tema della circonvallazione, sicuramente connesso al raddoppio ferroviario, rimane però in questo ambito. Tra Enti che conoscono il territorio, al contrario ad esempio degli assi viari. C’è una determinazione forte".

"Tra qualche settimana - ha aggiunto il presidente della Provincia, Menesini - ci troveremo di nuovo e parleremo di tracciati, di strade, di percorsi, sul piano della concretezza. Come Provincia siamo titolari della progettazione, poi programmeremo la fattibilità e la realizzazione. E anche sul reperimento delle risorse finanziarie, come abbiamo visto per il Ponte sul Serchio, siamo fiduciosi".

Soddisfazione per il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio: "E’ vero, dobbiamo ancora lavorare su questo obiettivo, con scelte condivise, iter da fare insieme, però per me è un momento storico - ha affermato - . Sì, perché finalmente si ragiona su una base concreta. La fattibilità come condizione per arrivare ad avere un quadro preciso. Opera che va oltre la dimensione altopascese, perché riguarda anche il comprensorio del cuoio e la Valdinievole".

Ma. Ste.