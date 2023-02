Dalle sigaraie al Borzacchini E’ arrivata l’ora

Cristiano

Consorti

Parliamo di una persona che è scomparsa ormai nove anni fa, ma che ha lasciato tanto non solo alla nostra città, ma in tutta Italia: Giorgio Marchetti. Pensiamo che sia arrivato il momento di concentrarsi anche su personaggi che, come lui, hanno lasciato una forte traccia in città. Citiamo Marchetti, ma come abbiamo premesso, sarebbero molti coloro che ne avrebbero pieno diritto. Il "Borzacchini", che all’apparenza poteva apparire serio e a volte un po’ burbero, aveva un animo gentile; dietro quei suoi baffi un po’ imbionditi dal fumo delle sigarette non mancava spesso di spalancare un sorriso. Aveva il dono di scrivere e ironizzare, sapeva essere professionale nel suo lavoro e al tempo stesso sapeva ridere, divertirsi e far divertire. Una sorta di ultimo esempio di personaggi all’"Amici miei" che attraverso le storiche "zingarate" riuscivano a tornare anche un po’ bambini. E pensare che in Veneto – a Grassaga, frazione di San Donà di Piave, nella città metropolitana di Venezia – l’impegno di un ammiratore portò all’intitolazione di uno spiazzo proprio al Borzacchini.