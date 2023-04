Dalle rime di Carducci al giornalismo LeviaGravia, l’informazione in classe

La passione per il giornalismo vive più che mai tra i giovani studenti delle nostre scuole superiori. Nonostante i tempi non facili affrontati dal mondo dalla stampa, l’interesse verso la professione giornalistica si mantiene elevato e sono ancora molte le ragazze e i ragazzi che sognano in futuro una carriera all’interno di questo vasto e affascinante universo.

Se il futuro appare ancora lontano però, nulla vieta che si possa già adesso iniziare a sperimentare, immaginare e vivere il proprio sogno, rimuovendolo dal cassetto polveroso in cui l’abbiamo riposto e dove spesso purtroppo finisce per essere dimenticato. Proprio tra i banchi di scuola e nelle aule del liceo Vallisneri è nata un’esperienza unica nel suo genere, capace di riunire insieme tutti gli studenti accomunati dalle stesse passioni: scrivere e fare giornalismo, raccontando a chiunque ciò che accade nel mondo intorno a noi attraverso uno spazio libero in cui la voce degli studenti è al primo posto.

Da ormai tre anni e mezzo il giornale scolastico "LeviaGravia", ispirata all’omonima raccolta poetica di Giosuè Carducci, è attivo all’interno del liceo lucchese e raccoglie in un unico luogo tutti i ragazzi della scuola, di ogni classe ed età, che vogliono contribuire, tramite le loro iniziative e idee, ad arricchire e costruire, giorno dopo giorno, il giornale scolastico.

"Trattiamo ogni tema senza limiti e vincoli – ci spiega il professore Gustavo Micheletti, fondatore e ideatore del progetto – I ragazzi hanno assoluta e totale libertà di espressione, tra di noi abbiamo solamente due regole da rispettare: non offendere nessuno e scrivere in modo comprensibile".

Proprio la grande libertà di scrittura ha attirato la curiosità degli studenti, che hanno trovato in questa esperienza un’occasione e un luogo, non solo in cui ‘lavorare‘ insieme ai propri coetanei e nel quale soddisfare la propria ambizione, ma anche dove esprimere la loro personalità attraverso la condivisione, insieme a tutti i lettori e compagni di scuola, delle loro passioni più disparate, in un mondo che spesso non riesce a dare il giusto spazio ai più giovani. Tanti gli argomenti trattati dal giornale, i temi su cui i ragazzi scrivono abitualmente spaziano dalla storia all’ambiente, dalla politica ai fumetti e molti altri ancora. A dimostrazione del fatto che, sebbene sia un giornale scolastico, i temi relativi alla scuola sono soltanto uno dei tanti che si possono trovare sfogliando le pagine web del giornale.

Andrea Falaschi