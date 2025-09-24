Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Lucca
CronacaDalle persone all’intelligenza artificiale. A Palazzo Sani focus sul settore ospitalità
24 set 2025
LAURA SARTINI
Cronaca
Dalle persone all'intelligenza artificiale. A Palazzo Sani focus sul settore ospitalità

Al centro l'implementazione di "AI" nei flussi di lavoro per favorire la crescita

Al centro l’implementazione di “AI“ nei flussi di lavoro per favorire la crescita

Al centro l’implementazione di “AI“ nei flussi di lavoro per favorire la crescita

Asseprim province di Lucca Massa Carrara, il sindacato che fa parte del Sistema Confcommercio e racchiude dentro di sé aziende e associazioni di servizi professionali per le imprese, è lieto di annunciare il suo primo evento dedicato al mondo dell’ospitalità dal titolo “Turismo Smart Hub”, in programma giovedì 2 ottobre alle 17 a Palazzo Sani.

“Turismo Smart Hub - afferma la presidente del sindacato Mariasole Vallese - rappresenta un format innovativo nato con l’obiettivo di diventare un appuntamento fisso da proporre alle diverse categorie di settore. Al centro dell’iniziativa c’è l’implementazione dell’intelligenza artificiale all’interno dei flussi di lavoro, con l’obiettivo di favorire la crescita delle performance di ogni business”.

La prima edizione è rivolta in particolare alle imprese del settore ospitalità: ristoranti, alberghi, bed & breakfast. L’incontro sarà comunque aperto a tutti. Il workshop durerà circa un’ora e si articolerà in quattro interventi. I primi tre saranno tenuti da membri del consiglio direttivo di Asseprim province di Lucca e Massa Carrara, mentre l’ultimo è stato affidato all’esperta Laura Venturini.

Per informazioni e iscrizioni (gratuite) è possibile scrivere al 335/5722988.

