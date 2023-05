Dall’amarezza per la ex Manifattura ai tanti progetti per l’ex cinema Nazionale

Amareggiato. È questa la definizione che usa Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, sulla questione legata al recupero dell’ex Manifattura sud. Lo si legge sul volto del presidente: la vicenda è una ferita "non tanto per la Fondazione" - precisa – "bensì per la città".

La metafora utilizzata è ancora quella del "treno che non passa più, anzi ormai è passato" e nelle parole di Bettocchini, come dagli sguardi del suo vice Domenici, si nota profonda delusione.

"La vicenda della manifattura – dichiara il presidente – è uno sfregio alla città che invece si meritava la sua riqualificazione; dirò di più, alla luce dei rincari dei materiali a cui stiamo assistendo, la Fondazione certamente avrebbe impattato con questi, parliamo cioè di una cifra che si aggira sul 40%; a questo punto – conclude Bertocchini – l’unico rammarico, in un contesto dal quale certo non ci siamo sottratti, è quello di non aver “chiuso” la partita nove mesi prima".

Dalla Manifattura ad un altro “contenitore”, ovverosia il recente acquisto del cinema Nazionale, luogo deputato a dar vita alla Casa della cultura. Sarà certamente una soddisfazione per i vertici della Fondazione, ma non basterà a consolare la perdita di un’opportunità, quale il recupero della Manifattura sud, naufragato fra mille polemiche.

Mau.Guc.