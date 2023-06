Dalla Valle alla Piana: Ecco le date ufficiali

LUCCA

Mentre nella Piana non sono pochi gli appuntamenti con le sagre estive già di ritorno. Ufficiale il calendario di quelle che si svolgeranno a Capannori in questo 2023. Sagra del Tordello Casalingo che vedrà la sua serata conclusiva stasera 25 giugno, Segromigno in Monte, area parrocchiale, via delle Selvette.

A Paganico è iniziata questo venerdì 23 la sagra del Taglierinoche si prolungherà per i prossimi week end: 25, 30 giugno, 1, 2, 7, 8, 9 luglio. Quella dell’“Oliva Dolce“prevista dal 30 giugno fino al 16 luglio, a Matraia. La “Zuppa alla Frantoiana“ di Segromigno in Piano dal primo al 30 luglio per tutti i fine settimana, al campo sportivo, via dei Bocchi. “Fungo Porcino con Polenta“ 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 luglio Massa Macinaia, Piazzale Monica Del Grande, via dei Sodini. La Sagra Paesana di San Jacopo: 8, 9 , 15 ,16 , 22, 23, 29 30 luglio, Lammari Circolo San Jacopo, via Lombarda. La “Sagra della Corte“ dall’ultimo fine settimana del 29 e 30 luglio, al 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 agosto, Marlia, piazza del Mercato. Di ritorno anche la Festa “Arca di Noè“ prevista per i giorni 5, 6, 12, 13, 15, 19, 20, 26, 27 agosto, a Segromigno in Monte, area via delle Selvette.

Sempre per la Piana ci spostiamo nelle tre frazioni di Altopascio. Dal 29 luglio compreso fino a ferragosto a Spianate la “sagra della polenta“: Tutte le sere serate danzanti con i migliori complessi e un’ottima gastronomia, ma anche mercatini e varie iniziative. A Marginone è già scattata la caccia ai ballerini, persone del posto che si improvviseranno o che metteranno in evidenza il loro talento come danzatori. Ma il taglio dell’evento sarà quello del puro divertimento. Si chiama “Ballando con noi“ e andrà in scena a Marginone, il prossimo 4 agosto. Una serata a cura della BSM eventi, che precede la mitica “sagra del cencio“, il tipico dolce locale. Il casting sta già partendo: commercianti, imprenditori, chissà, forse anche politici sul palco. Risate assicurate per un “Ballando sotto le stelle“ locale.

Dal 10 al 14 agosto festa della birra, una specie di anteprima della sagra del cencio che è programmata dal 16 al 22 agosto. Il giorno 15, come ogni anno da oltre 40 edizioni, il trofeo Carlo Alberto Pellegrini, gara ciclistica per Allievi tra le più importanti dell’intero panorama toscano. A Badia Pozzeveri storica “sagra del cacciucco“, dal 30 giugno, tutti i venerdì, sabato e domenica fino al 23 luglio. Infine Orentano, (che tecnicamente è in Provincia di Pisa ma confina con Altopascio) e che dal 16 giugno organizza la “sagra della pizza“.

Spostandoci su Lucca, dopo la prima edizione, conclusa la scorsa settimana, della “sagra della zuppa“ di S. Angelo, il 9 luglio la pista di pattinaggio ospiterà la “festa della ciccia“, a cura della sagra di S. Angelo, la Misericordia e i macellai della zona. Infine, per i primi due fine settimana di agosto, prevista la 46° edizione della storica “Sagra della Zuppa“ di Aquilea, con la famosa ricetta iscritta all’albo regionale.

Massimo Stefanini