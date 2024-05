Dalla pittura alla ceramica: tante iniziative il 26 con il Ccn di Altopascio

Organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Altopascio, con il patrocinio del Comune, la giornata in programma il 26 maggio ad Altopascio, promette bene per i visitatori che sceglieranno di trascorrerla nella cittadina del Tau.

Prenderà avvio dalle 10.30 con una numerosa serie di banchi accuratamente selezionati e dedicati agli artigiani dei diversi mestieri: dalla pittura alla fotografia, dal cucito alla ceramica, per passare ai produttori di alimenti esclusivi e autoctoni. Da piazza della Magione inizieranno le visite guidate del paese organizzate dall’amministrazione comunale: alle 16, 17 e 18.

Per i più piccoli, alle 11.30, il laboratorio per creare la propria marionette a cura di "Creazioni by Rosanna", presso il suo banco in via Cavour. Alle 15 una cooking class con l’esperto Paolo Montanelli nella sala Granai e in piazza Tripoli, alle 16.30, il laboratorio di pittura. Alle 17.30 quello di Carta, Quilling Art, con Helena, alle 18.30 quello di cucito a cura dell’associazione "l’arte fra le mani", con Federica Bimbi.

Poi il Live Painting, alcuni artisti dipingeranno le panchine di legno in via Cavour e sarà visitabile anche la mostra "Vidà-sentire il colore" in sala Peregrinatio. "Sarete accolti da nostri punti di ristoro e i negozi resteranno aperti per trascorrere del buon tempo insieme - dichiara la presidente del Centro Commerciale Naturale di Altopascio, Federica Stefanini (nella foto) - , in linea con quello che facciamo ogni giorno per i nostri clienti e per tenere vivo il paese, un valore sempre più prezioso nella società di oggi".

Ma. Ste.