Dalla parte delle associazioni. Ventimila euro dal Comune

Ventimila euro per associazioni e Terzo Settore. Il Comune di Porcari ha confermato l’erogazione di contributi per sostenere il lavoro delle realtà associative del territorio. Il bando rimarrà aperto fino al 4 dicembre. Ammesse le associazioni del gruppo comunale La Piazza e quelle iscritte al registro unico nazionale del terzo settore (Runts). "Il volontariato di Porcari – commenta Serena Toschi, presidente del consiglio comunale con delega all’associazionismo – è da sempre una risorsa irrinunciabile per rispondere alle tante esigenze della comunità, sia nelle emergenze sia nella quotidianità. Quest’anno si è costituito il gruppo comunale La Piazza e abbiamo sperimentato che un buon coordinamento accresce l’efficacia delle azioni proposte". Per la domanda c’è tempo fino al 4 dicembre, va trasmessa via Pec a [email protected] o consegnati all’ufficio protocollo di piazza Orsi. Info 0583.211882.

M.S