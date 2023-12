Dalla parte delle associazioni. La visita del prefetto Scaduto: "Modello virtuoso in Garfagnana"

Il nuovo prefetto di Lucca Giuseppa Scaduto, accompagnata dal vice-prefetto Stefania Maria Concetta Trimarchi, ha fatto visita al Centro operativo intercomunale (Coi) di Protezione civile dell’Unione Comuni Garfagnana in località Orto Murato, fiore all’occhiello del sistema di protezione civile locale, e poi ha incontrato i sindaci presso la sede dell’Ente garfagnino, nella sala della Giunta. Il prefetto ha avuto così modo di visitare la struttura di pronto intervento a Orto Murato dell’Unione Comuni Garfagnana, dal parco mezzi al Ce.Si, fino alla Sala Radio e Telecomunicazioni, accompagnata dal presidente Andrea Tagliasacchi, dal responsabile della direzione delle Attività istituzionali, amministrative, finanziarie e culturali Francesco Pinagli e dal personale del Servizio di Protezione Civile e Antincendio boschivo. Erano presenti il comandante della Compagnia Carabinieri di Castelnuovo, maggiore Biagio Oddo, il maresciallo Sandro Gulisano e il comandante della tenenza di Guardia di Finanza di Castelnuovo luogotenente Gianluca Pierri. La dottoressa Scaduto si è soffermata poi a parlare con gli operatori e volontari ribadendo l’importanza di un rapporto collaborativo e sinergico.

"Noto qui in Garfagnana - ha esordito il prefetto - un modello efficiente e virtuoso e per questo sono grata sia come Istituzione che come cittadina. Il sistema italiano di Protezione civile è un unicum nel mondo, perché nasce da un’intuizione intelligente che chiede la collaborazione di tutti. Il volontariato assume un ruolo sempre più importante e ringrazio l’Unione Comuni Garfagnana che è riuscita a convogliare tutte queste forze". Successivamente il prefetto si è diretto presso la sede amministrativa dell’Ente, a Castelnuovo, per un incontro con i sindaci della Garfagnana.

"Ritengo importante - ha commentato il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi– l’aver stabilito subito un rapporto diretto con il prefetto che si è appena insediato in un’ottica di collaborazione con le Istituzioni e le forze dell’ordine. Le nostre sono aree particolari, difficili da raggiungere, ma ricche di valori e tradizioni. Alle spalle abbiamo esperienze di Protezione civile importanti che ci hanno portato a sviluppare una cultura della prevenzione e un’attenzione particolare per i soggetti fragili, grazie anche al ruolo determinante che riveste il mondo del volontariato per il nostro territorio".

Da parte di tanti un auspicio che la venuta in Garfagnana del prefetto abbia fatto prendere visione della trascuratezza in cui si trova la strada di fondovalle.

Dino Magistrelli