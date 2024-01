Dalla parte dei giovani. Presentate tutte le attività gratuite

Attività gratuite per i giovani, scelte dai giovani. Il Comune di Porcari lancia il progetto "Spazi Civici di Comunità" promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita. Il progetto realizzato grazie ai 100 mila euro del bando è destinato ai giovani tra i 14 e i 34 anni e prevede diverse possibilità di modulazione, con attività sportive come calcio, street soccer, basket ed hip hop ma anche con corsi per DJ, realizzazione di graffiti, corsi di studio e gestione dell’ansia.

L’iniziativa presentata oltre che dal primo cittadino Fornaciari, dagli assessori Michele Adorni ed Eleonora Lamandini insieme a Moreno Lazzerini, Lionello Belcrei e Stefano Silla (Academy Porcari), Federica Del Guerra e Daniele Lapiccirella (Soecoforma), Alessandro Viti (Sport e Salute Spa), Davide Bertelloni e Silvia Magnani (cooperativa Iris) richiama a partecipare i giovani dai 14 ai 34 anni, anche da fuori comune e offre un carnet di attività scelte dagli stessi giovani attraverso un sondaggio condotto fra i coetanei. "Abbiamo voluto ascoltare – hanno sottolineato gli assessore Adorni e Lamandini – la voce di quei giovani che vogliamo coinvolgere, con la speranza di interessare anche altri, che sono usciti dal circuito scolastico e che rinunciano a fare attività, studiare o cercare lavoro". Alcune associazioni, unendosi, si sono aggiudicate il finanziamento messo a bando da Sport e Salute SpA e promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’avvio di uno Spazio Civico di Comunità, che avrà la sede centrale in via romana est, 120 a Porcari. Le società capofila del progetto sono Academy Porcari Asd,. Comune Di Porcari - Iris Soc. Coop. Sociale e Soecoforma Impresa Sociale, a queste si affianca l’impegno di molti volontari e professionisti per dar vita ad un programma di attività che oltre allo svago e al divertimento punta diritto all’ambizioso obiettivo di crescita sociale di tutta la comunità, trainata dalla forza propulsiva dei giovani.

Per informazioni e iscrizioni: [email protected] - [email protected] [email protected]