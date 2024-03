Dalla parte degli studenti di Pisa. La vicinanza dei docenti del Pia Pera

Il corpo docente, il personale ATA e gli educatori dell’Istituto Comprensivo Pia Pera di Lucca hanno deciso di schierarsi a fianco dei ragazzi di Pisa. "Desideriamo esprimere la solidarietà alle studentesse e agli studenti, molti dei quali minorenni, coinvolti nell’aggressione avvenuta venerdì 23 febbraio, mentre manifestavano pacificamente per esprimere il loro dissenso riguardo a quanto sta accadendo in Palestina. Ciò ha causato feriti e ha reso necessaria l’assistenza ospedaliera. Come insegnanti e operatori della scuola pubblica, ricopriamo un ruolo centrale nel trasmettere agli studenti la comprensione dei concetti sanciti dalla Costituzione, inclusa la libertà di espressione e di manifestare opinioni anche di dissenso. La Scuola, in quanto parte integrante della comunità educante, insieme ad altre istituzioni, ha l’importante compito di promuovere la cultura dei diritti, l’attivismo civico e la discussione aperta, contribuendo così alla costruzione di una società pacifica e inclusiva".

"È pertanto cruciale che la Scuola trasferisca ai giovani la fiducia nelle Istituzioni - concludono -. Tuttavia, siamo profondamente indignati e preoccupati per quanto accaduto a Pisa. Come ha sottolineato il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’uso della violenza e dei manganelli contro giovani che manifestano il proprio pensiero non è accettabile.