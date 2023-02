Dalla medicina alla green economy Università e imprese a braccetto

Si è parlato di medicina, di ecosostenibilità, di tecnologia e molto altro ancora, il tutto da un punto di vista innovativo e all’insegna dello sviluppo. Tante le tematiche e gli argomenti proposti dai diversi ricercatori universitari nell’ambito del “JoTTO Fair 2023”, che ha visto il confronto tra aziende e le Scuole universitarie a ordinamento speciale. Ad ospitare l’evento è stata la Scuola IMT Alti Studi di Lucca che ha visto al proprio fianco lo Iuss di Pavia, la Normale e la Scuola Sant’Anna di Pisa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e il Gran Sasso Science Institute (Gssi) dell’Aquila. Immersi in questo contesto di dialogo e scambio, abbiamo parlato con alcuni dei ricercatori presenti all’evento per conoscere alcune delle tematiche portate al tavolo di discussione e per scoprire quanto fossero importanti per loro, in quanto ricercatori universitari, giornate di confronto come questa. "Eventi come questi sono molto importanti per noi ricercatori perché abbiamo la possibilità di incontrare e conoscere delle aziende interessate che vogliono investire sulle nostre ricerche - dice Debora Zrinscak della Scuola Superiore Sant’Anna. Tenendo conto delle numerose morti che l’insufficienza cardiaca continua a causare nel mondo, abbiamo pensato a come creare un cuore artificiale ‘soft’, ossia...