Dalla luna alla terra con Peter Gabriel

A poche settimane dai concerti italiani di Peter Gabriel, mentre, mese dopo mese, si scoprono i brani che comporranno il nuovo album, per il ciclo di incontri Friday I’m In Love, lo Sky Stone and Songs propone un incontro proprio sull’artista inglese, in programma domani a partire dalle 21.15 e a cura di Federica di Spilimbergo. Peter Gabriel ha da sempre rappresentato un artista eclettico, del quale non si sa mai cosa aspettarsi: basti pensare che l’album che avrebbe dovuto uscire a soli 18 mesi dal suo predecessore, ‘Up’, arriverà solo nel 2024, cioè a 22 anni di distanza. Non solo: i brani dell’album, intitolato IO vengono svelati mese dopo mese, in coincidenza con la luna piena, mentre quando la luna diventa nera, l’artista inglese rilascia la versione ‘dark’ della stessa canzone svelata una quindicina di giorni prima. Gli incontri del primo ciclo del 2023 di Friday I’m In Love proseguono a maggio che si apre con Lorenzo Mei il quale , il 12, parla di Bob Dylan e del suo ultimo lavoro, mentre la chiusura è affidata il 26 ad Aurelio Pasini con ‘Hanoi Rocks 1980-1985: Strange Boys Play Weird Openings. La storia della band finlandese che più ha influenzato le scene glam e street metal’. Incontri a ingresso libero.