Lucca
CronacaDalla laurea alla Chiesa. Matteo e Francesco ordinati dal Vescovo
16 set 2025
BARBARA DI CESARE
Cronaca
Dalla laurea alla Chiesa. Matteo e Francesco ordinati dal Vescovo

Domenica, nella solennità della Santa Croce, la diocesi di Pescia ha vissuto un momento emozionante con la solenne celebrazione eucaristica durante la quale il vescovo Tardelli, ha conferito l’ordinazione presbiterale a Matteo Nincheri e l’ordinazione diaconale a Francesco Matteoni. "Un dono straordinario per la Chiesa intera e per quella di Pescia in particolare – ha dichiarato Monsignor Tardelli –. Nei tempi difficili che stiamo attraversando, la chiamata che il Signore fa a due nostri giovani a seguirlo da vicino per essere Lui in mezzo alla gente, per aiutare gli altri ad incontrare Lui, per portare la buona notizia del Vangelo a tutti gli sfiduciati di cuore e al mondo intero, per distribuire a piene mani il perdono di Dio ai peccatori e per donare quella pace e quell’amore che nasce dall’anima riconciliata con Dio, è motivo che ci spinge a cantare di gioia".

Entrambi i giovani provengono dalla parrocchia di San Jacopo in Altopascio, realtà viva e feconda che ha saputo accompagnarli fin da ragazzi. Qui, fin dalle scuole elementari, Matteo e Francesco hanno partecipato ai gruppi giovanili, ai campi scuola estivi, ai momenti di preghiera e di formazione, sempre accompagnati dalla guida attenta e paterna di don Bruno De Rosa.

Matteo Nincheri è nato l’8 settembre 1988. Dopo aver frequentato gli studi universitari e conseguito la laurea in matematica e dopo un’esperienza lavorativa a Milano ha scelto di intraprendere una strada profondamente più sentita: nel settembre 2018, a trent’anni compiuti, è entrato in seminario. Il 14 settembre 2024 ha ricevuto l’ordinazione diaconale dalle mani del vescovo Tardelli. Francesco Matteoni, classe 1989, dopo una la laurea in Economia aziendale e una breve esperienza lavorativa, ha sentito nascere in lui la chiamata a una vita donata al Signore.

