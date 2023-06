Dalla crisi alle garanzie Fiom modello-Körber

Dalla crisi aziendale alle politiche per scongiurare 90 licenziamenti. In mezzo, una lunga trattativa per fare fronte alla crisi occupazionale. Poi, il risultato di rappresentanza di questi ultimi giorni, che ha visto la Fiom Cgil eleggere nella Rsu della Körber ben quattro delegati, attestandosi come il primo sindacato.

Ne abbiamo parlato con i segretario generale della Fiom Cgil Toscana, Massimo Braccini.

Braccini, siete soddisfatti del risultato?

"Siamo soddisfatti anche se dobbiamo dire che la Fiom Cgil è sempre stata maggioranza all’interno dell’azienda; la nostra soddisfazione, che poi è l’essenza del ruolo che esercitiamo, sta nel fatto che stiamo gestendo una crisi aziendale che, all’inizio, prospettava ben 90 licenziamenti; sempre accanto ai lavoratori, con l’azienda abbiamo fatto un percorso importante: continueremo a essere presenti a salvaguardia dei posti di lavoro attraverso una logica non astratta, quindi propositivi ma sempre attenti a non far pagare ai dipendenti il costo della perdita del lavoro"

Un sospiro di sollievo.

"Non siamo al punto conclusivo, abbiamo intrapreso una strada che vede sindacato e azienda attive in un percorso di garanzia; quando tutto è iniziato, sembrava di non poterne uscire; oggi sappiamo che i lavoratori che usciranno, lo faranno comunque in un quadro di tutele e per il futuro siamo altrettanto attenti a quelli che saranno i segnali di ripresa".

Parliamo di futuro, tutto sta cambiando. Il sindacato come si pone?

"Siamo di fronte ad un modello diverso, il sistema industriale è cambiato, è in movimento; ormai vi è la tendenza a dare vita ai grandi agglomerati industriali, lo vediamo nel settore della grande industria delle macchine per il cartario e naturalmente anche per il cartario stesso, di fronte a uno scenario che non sta fermo, e dove la concorrenza si fa sentire; ovviamente quelle maggiori sono più garantite ma bisogna anche osservare che proprio un’azienda come la Körber, quindi una grossa azienda, è stata la prima ad andare in crisi; il ruolo del sindacato è al passo con i tempi, abbiamo le capacità per essere al fianco di un’azienda per cercare le soluzioni migliori, tutelando sempre i lavoratori".

La crisi si fa sentire, cosa possiamo immaginarci?

"È inutile dire che tutti quanti aspettiamo segnali di ripresa; possono esserci e noi, come tutti, ci auguriamo che si concretizzino quanto prima".

Lei dirige la Fiom regionale, sindacalmente il quadro come lo definirebbe?

"La Fiom sta bene, abbiamo ottenuto ottimi risultati, cito la Hitachi di Pistoia, fra tutte in un dato regionale che ci vede rappresentare il 70% dei delegati sindacali, siamo pertanto il sindacato di riferimento; a Piombino, in una situazione molto delicata del comparto delle acciaierie che si trascina dal 2014, le ultime elezioni delle Rsu hanno visto il nostro ricorso alla commissione elettorale per una palese situazione di procedure non corrette. Per la prima volta elezioni delle rappresentanze sindacali dovranno essere ripetute".

Maurizio Guccione