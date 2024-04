Dal visore la porta d’ingresso nella realtà virtuale

In una delle prime lezioni di robotica di quest’anno scolastico, il professore di tecnica ha fatto portare da un nostro compagno di classe, un visore della realtà virtuale. Il macchinario, denominato “Meta Quest 2”, è stato collegato alla L.I.M e in questo modo il professore ha potuto dimostrarci il suo funzionamento. Il “ Meta quest 2” è un visore di recente costruzione, molto avanzato e con tante funzionalità. È di colore bianco e, grazie ai cuscinetti dove appoggiare il viso, è molto confortevole da indossare. L’uso è eccezionale anche grazie alle lenti di nuova generazione di cui è dotato. Le manopole sono dello stesso colore bianco con un cerchio intorno che serve al tracking. Questa è la funzione principale del visore che permette di rilevare le manopole per usarle nei giochi. Il cinturino base ha la possibilità di essere agevolmente cambiato con altri tipi con più confort e mobilità, grazie alla disponibilità di prodotti facilmente reperibili sulla rete internet.

Il nostro compagno ci ha fatto provare un gioco chiamato “Bonelab”: è un’applicazione che usa la fisica per far immergere l’utilizzatore in questa esperienza. È un gioco molto popolare nella realtà virtuale, ma si può usare anche per fini educativi. Per iniziare a capirne il funzionamento, abbiamo generato un manichino chiamato Ford: funziona come una persona reale, puoi stringergli la mano, metterlo in tutte le posizioni che desideri. Quando si acquista uno di questi visori di realtà virtuale, occorre tenere conto di alcune semplici regole e modalità di comportamento:

• non si debbono lasciare le lenti alla luce solare diretta perché possono danneggiarsi;

• non deve essere lasciato in carica oltre 10 ore in quanto la batteria di cui è dotato, al litio, potrebbe danneggiarsi e, in estrema sintesi, anche esplodere.

Con grande soddisfazione, abbiamo imparato a usare questo visore, provandolo uno alla volta e abbiamo capito che non è solo un video gioco, è un macchinario con il quale si possono fare molteplici funzioni, insomma, come si dice, un po’ di tutto: scrivere, parlare, giocare, guardare video, film. Non ci piace definirlo un videogioco, noi lo chiamiamo “futuro”.