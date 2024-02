Dal progetto in aula alla realizzazione della mostra

Il progetto è stato proposto ad una classe terza della Secondaria di Primo Grado e ha visto impegnati gli alunni nel periodo marzo – maggio partendo dalla proposta del docente di ricostruire la storia della propria famiglia nel periodo che va dagli anni ’30 fino agli anni ’50 del Novecento. Dopo aver raccolto e condiviso il materiale in classe, si è proseguito con l’analisi e il commento delle fonti per poi collegarle tra loro e con la Storia studiata a scuola. Per la realizzazione della mostra sono serviti tre mesi e alcuni incontri pomeridiani a scuola in cui tutti hanno partecipato e collaborato divertendosi; importante è stato il supporto operativo di Valeria Bonetti, Simona Sarti e Eleonora Pollacchi. Ognuno ha messo dentro le proprie idee. Il valore aggiunto del progetto? Martina Betti: “È stato un modo alternativo per studiare la storia, molto più avvincente, interessante rispetto alla storia che studiamo tra le righe di un libro a scuola e attraverso una lezione frontale. Ci siamo immedesimati nelle storie di queste persone. E un’altra cosa interessante è che anche dalle testimonianze che ci hanno lasciato, dai ricordi, queste persone rimarranno sempre nella nostra memoria. Quando siamo andati a intervistarli, a chiedergli se avessero delle foto, dei documenti o comunque dei ricordi, ci siamo accorti che nessuno di loro ce ne aveva mai parlato, perché le persone che hanno vissuto la tragica realtà della guerra hanno sempre cercato di rimuovere i ricordi e di dimenticare“.