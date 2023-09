“Dal Pianeta alla Casina”, show di danza su musica disco a Lucca

In occasione dell’evento “Dal Pianeta alla Casina ‘70 ‘80 ‘90”, promosso dall’amministrazione comunale, le scuole di danza di Lucca saranno in scena di fronte al Caffè delle Mura venerdì 15 settembre alle ore 21.15, prima dell’avvio del Dj set, con il loro omaggio danzato sulle note indimenticabili degli anni d’oro della disco. Le scuole che parteciperanno all’evento sono: Armonia Danza Arte e Movimento, Art&danza Arabesque, Emozione Danza, New Studio Accademico, Scuola di Danza Maria Letizia Torrini, Soul Dance.

Una coreografia corale e variegata permetterà agli spettatori di fare un viaggio danzato con una colonna sonora densa di ricordi ed emozioni, un viaggio musicale attraverso i grandi successi che hanno caratterizzato quegli anni. Aprirà la serata Soul Dance con musiche di Lucio Battisti, poi sarà la volta della Scuola di Danza Maria Letizia Torrini, che proporrà un mix di estratti dal celebre musical “Mamma Mia”. A seguire la scuola di danza Art&danza Arabesque impegnata con “Staying Alive” dei Bee Gees e le “Freak c’est chich”, altro brano disco di grande successo.

La bellissima voce di Prince con il suo “Purple rain” inspirerà la coreografia di Armonia Danza Arte e Movimento. Da non perdere poi il collage di brani “Sweet dreams” degli Eurythmics, “Every breath you take” dei Police e “Eye of the tiger” di Survivor che saranno coreografati da New Studio Accademico. Chiuderà la performance Emozione danza con brani ‘80 ‘90 della disco music. Al termine tutti insieme in scena per ricevere i meritati applausi. L’appuntamento, che renderà ancora più interessante l’iniziativa promossa dal Comune di Lucca, è coordinato da Dance Meeting Lucca.