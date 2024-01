Dal Marginone ai Diavoli Neri. Tutte le sfide del fine settimana

Terza giornata di ritorno per i campionati di Prima e Seconda categoria, con le capolista Marginone e Gorfigliano Diavoli Neri (in foto) pronte a dare un altro "strappo" alla classifica, come se ce ne fosse bisogno, visto che le rispettive fughe sembrano proprio quelle decisive. Nel torneo di Prima il Marginone riceve il forte e imprevedibile Corsagna, autentica matricola terribile, che cercherà di giocare un brutto scherzo alla formazione leader. Da dietro ci sperano anche se pare improbabile: l’Academy Porcari sale a Serricciolo, la Folgor Marlia gioca a Capezzano, due sfide-trappola per le inseguitrici.

Attenzione poi all’Atletico Lucca, che punta ai play-off e riceve il Mulazzo, ed al Capannori, ai "Laghetti" di Lammari contro i massesi del Romagnano. In Seconda categoria, difficile trasferta a San Macario per il Gorfigliano, Montecarlo sul campo dei pisani del Migliarino, mentre spetta al pericolante Pontecosi l’ingrato compito di fare lo sgambetto al Sextum Bientina, altra compagine che mira in alto. Un occhio al Ghivizzano, impegnato nel derby di Barga, al Molazzana, che riceve il Fornaci, e allo scontro diretto Piazza 55-Academy Tau: in palio le posizioni che contano.

Completano il quadro: Gallicano- Monteserra (con il "Toti" di Gallicano chiuso per lavori, si gioca allo stadio del Ciocco) e lo scontro-salvezza fra Borgo a Mozzano e Atletico Cascina. Su tutti i campi, lo ricodiamo, fischio d’inizio alle ore 15.