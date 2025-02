Dal lavoro alle pari opportunità. In Provincia 8 consulenti gratuiti: "La politica non arriva a tutto"

LUCCAPari opportunità ma anche lavoro, scuola, rapporti con i paesi esteri fino ad arrivare all’importante e difficile tema della pace. La Provincia di Lucca torna in prima linea con la nomina di ben otto consulenti esterni che offriranno - a titolo gratuito - la loro conoscenza a disposizione della comunità e dell’ente provinciale.

Le nomine sono state presentate ieri mattina a Palazzo Ducale dal presidente Marcello Pierucci: tra i nomi, tutti noti, Donatella Buonriposi (che si occuperà del tema della scuola) Maria Teresa Leone (consulente per le pari opportunità), Roberto Guidotti (lavoro), Patrizia Casella Piccinini (rapporti con i paesi fenno-scandinavi) e infine Andrea Menchetti, Antonio Chiaravallotti, Daniele Silvestri e Leana Qulici per la Scuola per la pace.

Una decisione, quella di inserire nel team provinciale anche otto consulenti esterni, che arriva da un desiderio dello stesso presidente Pierucci: "Crediamo che la politica, da sola, non sia all’altezza di affrontare tematiche così importanti e delicate - ha commentato - Certi temi devono essere affrontati con la giusta professionalità e con tanta esperienza. Ho così voluto coivolgere altre professionalità per affrontare insieme argomenti particolarmente sensibili e di interesse della nostra provincia, che vuole essere sempre aperta e collaborativa anche con i comuni che ne fanno parte".

Scuola. Ad occuparsi di questo tema, come annunciato, sarà la professoressa Donatella Buonriposi, che ha da poco terminato la sua attività come Dirigente amministrativo (Provveditore) dellUfficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara. L’incarico sarà incentrato sull’orientamento e il contrasto all’abbandono scolastico. A breve prenderà il via anche il progetto Future Learning lab nell’abito dell’Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) del Polo Fermi-Giorgi, per valorizzare I’inclusività psicomotoria e sensoriale e valorizzare i talenti del nostro territorio.

Pari opportunità. Maria Teresa Leone ha ricoperto questo incarico anche nella passata legislatura. Da sempre impegnata sul fronte dei diritti e delle pari opportunità, ha permesso all’amministrazione provinciale di promuovere, da capofila, eventi e iniziative sulle tematiche relative a questo ambito, nonché a divenire, anno dopo anno, punto di riferimento sulle politiche di genere, del contrasto alla violenza contro le donne e della sensibilizzazione su questi argomenti.

Lavoro. Una delle materie decisamente più delicate. Di questo si occuperà Roberto Guidotti, forte di una lunga esperienza lavorativa nel campo delle cooperative e in ambito sindacale. E’ stato, inoltre, presidente della Commissione speciale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune di Lucca nel 2017 e coordinatore della-Commissione intercomunale sullo stesso tema, nonché promotore, come consigliere comunale del protocollo ‘Lucca per il lavoro’.

Rapporti con paesi Fenno-Scanidinavi. Patrizia Casella Piccinini è la consulente in quanto esperta della cultura che proviene da questi luoghi ai quali Lucca è molto legata anche per la presenza della Valmet (ex Perini). Docente, ricopre, inoltre, la carica di direttrice della sede di Lucca dell’associazione culturale Italo-Finlandese ‘Firenzen Suomi Seura’ per la promozione della cultura finlandese.

Scuola per la pace. Andrea Menchetti; Antonio Chiaravallotti; Daniele Silvestri e Leana Quil hanno svolto funzioni legate alle attività quali la cooperazione, la solidarietà internazionale, la difesa dei diritti umani, la pace, l’ambiente e la legalità. II presidente Pierucci ha ritenuto che l’approfondimento di tali tematiche veda la necessità di un gruppo di esperti poiché la Provincia vuole proseguire e sviluppare la progettualità della Scuola , affinché si possano creare sinergie con altri enti locali, associazioni e scuole del territorio.

Giulia Prete