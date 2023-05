Dal Brasile a Fabbriche: il nuovo inizio di Paola, Lorenzo e il loro Figo

Paola Bonfiglioli, artigiana di San Paolo in Brasile e suo figlio dodicenne Lorenzo sono i nuovi membri della comunità di Fabbriche di Vallico. A Paola e Lorenzo, già inserito perfettamente, il sindaco Michele Giannini ha donato simbolicamente la chiave del paese.

In serbo anche una ulteriore sorpresa Dal Brasile, infatti, dopo un lungo volo è arrivato anche Figo, splendido e socievole Golden Retriever, accolto con tutti gli onori e "diventato il primo cane brasiliano nel territorio di Fabbriche di Vergemoli", commentano dal Comune. Dopo dodici ore di volo sistemato nella stiva dell’areo e alcune vicissitudini, il cane è, infatti, finalmente arrivato in Italia e si è potuto ricongiungere in un abbraccio amorevole ai suoi amici Paola e Lorenzo.

Fio. Co.