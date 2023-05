Dal bancone di un bar spuntano 43mila euro

Durante alcuni controlli in due bar di Capannori sono spuntati 43mila euro in contanti, una somma piuttosto cospicua e senza dubbio insolita in un esercizio pubblico, di cui è stata chiesta la provenienza. I carabinieri della stazione del più esteso comune della Piana, nell’ambito di un servizio coordinato svolto in collaborazione ed in sinergia con i colleghi del NAS di Livorno e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lucca, hanno proceduto al controllo di due locali ubicati nel territorio capannorese.

Mentre i militari del Nucleo Anti Sofisticazione, stavano procedendo alla verifica delle condizioni igieniche e di sicurezza alimentare e quelli dell’Ispettorato del Lavoro verificavano la regolarità in materia giuslavoristica, gli altri si sono concentrati nel controllo e nell’identificazione degli avventori. A seguito degli accertamenti eseguiti, i due esercizi pubblici sono stati sanzionati per irregolarità nella procedura di conservazione degli alimenti (2.000 euro ad attività), mentre soltanto una è stata sanzionata per non avere vigilato sul rispetto del divieto di fumare (440 euro).

Ma il bello doveva ancora arrivare. Infatti, nel corso delle varie verifiche effettuate, che hanno condotto all’identificazione di sedici persone, sette delle quali avevano precedenti di polizia, all’interno del bancone di una delle due attività produttive, c’erano banconote per una cifra complessiva di oltre 40mila euro. Il denaro è stato consegnato al personale della Guardia di Finanza intervenuta sul posto. Ora saranno eseguiti accertamenti sulla provenienza.

Ma. Ste.