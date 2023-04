Dal 17 una settimana da “bollino rosa“ con eventi e ecografie

Una settimana di servizi gratuiti dedicati alla salute della donna. Dal 17 al 22 aprile, la rete degli ospedali “Bollino rosa” per la prevenzione e la cura al femminile offrirà consulenze e visite gratuite durante la “Open week sulla salute della donna”, promossa dalla Fondazione Onda. Sono previste anche iniziative per promuovere la cultura della prevenzione. Tra gli ospedali Bollino rosa anche il San Luca e il San Francesco di Barga dove martedì 18 aprile alle 18 si parlerà di menopausa, il 19 alle 15 di gravidanza e puerperio, il 20 aprile dalle 15 alle 18.30 ci si può prenotare (0583 729943 o 0583 729287) per ecografie ginecologiche.