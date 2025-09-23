Dal 13 ottobre a scuola con Piedibus. Aperte le iscrizioni al servizio

Con l’avvio della scuola torna il servizio gratuito di accompagnamento dei bambini a piedi: ‘Piedibus’, promosso dall’amministrazione comunale, per 40 alunni delle scuole primarie di Capannori e Lunata. Da oggi ci si può iscrivere mentre il servizio partirà dal 13 ottobre. Il ‘Piedibus’ assicura che i bambini arrivino a destinazione seguendo un percorso sicuro e in compagnia dei loro amici e di adulti volontari. Gli zaini vengono trasportati da un apposito carrello e per garantire la massima sicurezza sia i bambini che i volontari sono dotati di un gilet rifrangente. "Il servizio è molto apprezzato dalle famiglie – afferma Silvia Sarti, assessora alle politiche educative –. Il ‘Piedibus’ promuove la mobilità sostenibile e consente ai bambini di fare movimento fisico e socializzare con i compagni, mentre i genitori utilizzano meno l’auto". Le iscrizioni al ‘Piedibus’ dovranno essere presentate compilando l’apposito modulo online nella sezione ‘Servizi online’ del sito del Comune o al link: https://capannori.simeal.it/sicare/benvenuto.php Per ricevere informazioni è possibile chiamare i numeri 0583 428433 - 0583 428429 o scrivere una e-mail all’indirizzo: [email protected].