Dai un’opinione su In-Habit e vinci 20 euro Al Polo Fiere la ricerca targata “british“

L’opinione dei cittadini, a Lucca, conta! L’invito è dunque a partecipare ai “Behavioural Games” di In-Habit: al Polo Fiere di Lucca il 26 e 27 giugno 2023, entrambi i giorni in due sessioni, la prima alle 20 e la seconda alle 21. La durata di ciascuna sessione sarà di circa un’ora, e i partecipanti potranno dare il loro parere, compilando alcuni questionari relativi alla gestione dei beni pubblici. Lucca aderisce così a una importante una ricerca condotta dall’Università di Reading (Uk), in collaborazione con l’Università di Pisa, Lucca Crea e il Comune di Lucca. A tutti coloro che parteciperanno, iscrivendosi prima online, sarà distribuito a titolo di ringraziamento un buono di Amazon del valore di 20 euro. Ecco il link per l’iscrizione obbligatoria: tinyurl.com3sjhxpaz. Il sondaggio si rivolge ai cittadini lucchesi maggiori di 18 anni e residenti sul Comune di Lucca. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto In-habit, finanziato dalla Comunità Europea e riguarda la trasformazione di Lucca nella prima “smart city umano-animale” in Europa, con la realizzazione di percorsi specifici, chiamati “animabili”, e di apposite aree relazionali fra i cittadini e gli amici a 4 zampe.